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EURO 2024’e süper başladık! Bizim çocuklar Gürcistan'ı dağıttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ay yıldızlı ekibimiz Mert Müldür’ün bazukasıyla öne geçti. Sonrasında Mikautadze Mert’i kapadığı köşeden avladı. Fakat Arda Güler turnuvanın şimdiye kadarki en klas golünü attı. Son sözü uzatmada Kerem Aktürkoğlu söyledi

A Millî Futbol Takımı’mız Almanya’daki EURO 2024’te oynadığı ilk maçta Gürcistan engelini 3-1’lik skorla geçti ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Kadrosunda Napoli’nin yıldızı Kvaratskhelia gibi dünyaca ünlü bir yıldızı barındıran rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan ay yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem’den gelirken, ilk iki gol uzun yıllar unutulmayacak kadar güzeldi.

EURO 2024’e süper başladık! Bizim çocuklar Gürcistan'ı dağıttı - 1. Resim

MERT'TEN JENERİKLİK GOL

Maça oldukça iyi bir başlangıç yapan ve rakibine ilk yarım saatlik dilimde âdeta topu bile göstereyen millî takımımız henüz 10. dakikada Kaan’ın yay üzerinden yerden çektiği şutuyla gole yaklaştı ama bu şut direğe çarpıp dışarı çıktı. Beklediğimiz gol ise oldukça sık kullandığımız bir sol kanat varyasyonu sonrasında geldi. Ferdi’nin ceza sahasındaki Barış’a yaptığı orta Gürcistan savunmasından sekerken, Mert harika bir gole imza attı: 1-0. 

EURO 2024’e süper başladık! Bizim çocuklar Gürcistan'ı dağıttı - 2. Resim

İMDADA ARDA YETİŞTİ

Sonrasında ender gelişen Gürcistan ataklarında Mikautadze 32’de Mert’i kapadığı köşeden avladı: 1-1. İkinci yarıda rakip kalede fırsat bulmakta zorlandık. Fakat imdadımıza Arda Güler yetişti. Süper yıldızımız 65’te çok uzaklardan müthiş bir gol attı: 2-1. Uzatmalarda Gürcistan gol ararken kalecisi de Mamardashvili de kalemize geldi. Ani atağımızda topu 60 metre süren Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.

EURO 2024’e süper başladık! Bizim çocuklar Gürcistan'ı dağıttı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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