Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi

Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Ağustos Cuma günü Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçları takvimde yer alıyor. Avrupa'da ise Premier Lig, LaLiga, Ligue 1 ve Bundesliga'da oynanacak maçlar belli oldu. İşte, 22 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi, saatleri ve yayın yerleri....

Futbol heyecanı, 22 Ağustos Cuma günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'daki maçlarla devam ediyor. Bugün hangi maçlar var?  İşte, 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi! 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

Fatih Karagümrük - Göztepe | 21.30 | Bein Sports 1

1. Lig:

Çorum FK - Sarıyer | 21.30 

Premier Lig:

West Ham - Chelsea | 22:00

LaLiga:

Real Betis - Alaves |22:30

Ligue 1:

PSG - Angers | 21:45

Bundesliga:

Bayern Münih - Leipzig | 21:30

Championship:

Derby County - Bristol City | 22:00

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam Süper Lig'de 3. hafta maçları 21.30'da Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlıyor. Maç Bein Sports 1'den yayınlanacak. 

Ekmek dışında bir şey bulamadı, pasta yedirdi! Amasyalı çiftçinin ilginç tilki dostluğu
