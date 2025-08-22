Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi

Futbol heyecanı, 22 Ağustos Cuma günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'daki maçlarla devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? İşte, 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Fatih Karagümrük - Göztepe | 21.30 | Bein Sports 1

1. Lig:

Çorum FK - Sarıyer | 21.30

Premier Lig:

West Ham - Chelsea | 22:00

LaLiga:

Real Betis - Alaves |22:30

Ligue 1:

PSG - Angers | 21:45

Bundesliga:

Bayern Münih - Leipzig | 21:30

Championship:

Derby County - Bristol City | 22:00

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam Süper Lig'de 3. hafta maçları 21.30'da Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlıyor. Maç Bein Sports 1'den yayınlanacak.