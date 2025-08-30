Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı
30 Ağustos Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Ç.Rizespor, İngiltere Premier Liginde Chelsea - Fulham, İspanya La Liga'da Alaves - Atletico Madrid ile karşı karşı geliyor. İşte 30 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı.
Süper Lig'in başlamasının ardından futbolseverler maç programını araştırmaya başladı. Bugün birbirinden heyecanla maçlar ekranlara geliyor.
Süper Lig'de Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligin nabzı tutacak. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea - Fulham ve İspanya La Liga'da Alaves - Atletico Madrid karşılaşmaları da nefesleri kesecek.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
14:00 Bochum - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2
14:00 Braunschweig - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
14:00 Holstein Kiel - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1
14:30 Chelsea - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV
15:00 Reims - Le Mans Fransa Ligue 2 Bein Sports 5
16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1
16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2
16:30 Leipzig - Heidenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3
16:30 Stuttgart - Monchengladbach Almanya Bundesliga Tivibu GOS Sport Plus
17:00 Manchester Utd - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Sunderland - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:00 Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:00 Zira - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
17:00 Gebzespor - Aliağa FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
17:30 Volendam - Ajax Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4
18:00 Alaves - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus
18:00 Lorient - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
19:00 Bursaspor - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Bi Kanal
19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2 tabii Spor 6
19:00 Sakaryaspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Kocaelispor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:30 Augsburg - Bayern Münih Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1
19:30 Bologna - Como İtalya Serie A S Sport 2
19:30 Parma - Atalanta İtalya Serie A Tivibu Spor 3
19:30 Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Real Oviedo - Real Sociedad İspanya La Liga Idman TVS Sport Plus
20:00 Nantes - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
20:30 Girona - Sevilla İspanya La Liga S SportS Sport Plus
21:00 PSV - SC Telstar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4
21:00 St. Etienne - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
21:30 Fortuna Düsseldorf - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu GO
21:30 Manisa FK - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:30 Hatayspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2 tabii Spor 6
21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:30 Galatasaray - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:45 Napoli - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2Tivibu Spor 2 S Sport Plus
21:45 Pisa - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 3
22:05 Toulouse - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:30 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport
22:30 Sporting Lisbon - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 1