Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı
Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Ç.Rizespor, İngiltere Premier Liginde Chelsea - Fulham, İspanya La Liga'da Alaves - Atletico Madrid ile karşı karşı geliyor. İşte 30 Ağustos 2025 Cumartesi maç programı.

Süper Lig'in başlamasının ardından futbolseverler maç programını araştırmaya başladı. Bugün birbirinden heyecanla maçlar ekranlara geliyor.

Süper Lig'de Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligin nabzı tutacak. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea - Fulham ve İspanya La Liga'da Alaves - Atletico Madrid karşılaşmaları da nefesleri kesecek.

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

14:00 Bochum - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

14:00 Braunschweig - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

14:00 Holstein Kiel - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1

14:30 Chelsea - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV

15:00 Reims - Le Mans Fransa Ligue 2 Bein Sports 5

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 2. Resim

16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1

16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

16:30 Leipzig - Heidenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3

16:30 Stuttgart - Monchengladbach Almanya Bundesliga Tivibu GOS Sport Plus

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 3. Resim

17:00 Manchester Utd - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Sunderland - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 4. Resim

17:00 Zira - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Gebzespor - Aliağa FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

17:30 Volendam - Ajax Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

18:00 Alaves - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus

18:00 Lorient - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 5. Resim

19:00 Bursaspor - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Bi Kanal

19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2 tabii Spor 6

19:00 Sakaryaspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Kocaelispor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 6. Resim

19:30 Augsburg - Bayern Münih Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1

19:30 Bologna - Como İtalya Serie A S Sport 2

19:30 Parma - Atalanta İtalya Serie A Tivibu Spor 3

19:30 Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 7. Resim

20:00 Real Oviedo - Real Sociedad İspanya La Liga Idman TVS Sport Plus

20:00 Nantes - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

20:30 Girona - Sevilla İspanya La Liga S SportS Sport Plus

21:00 PSV - SC Telstar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

21:00 St. Etienne - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

21:30 Fortuna Düsseldorf - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu GO

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 8. Resim

21:30 Manisa FK - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:30 Hatayspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2 tabii Spor 6

21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

21:30 Galatasaray - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:45 Napoli - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2Tivibu Spor 2 S Sport Plus

Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi maç programı - 9. Resim

21:45 Pisa - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 3

22:05 Toulouse - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:30 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport

22:30 Sporting Lisbon - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 1

