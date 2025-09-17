Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemde

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemde

- Güncelleme:
Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün maç var mı? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu haline geldi. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe’nin konuğu Alanyaspor olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih - Chelsea ve Liverpool - Atletico Madrid ile mücadele edecek.

Bugün maç var mı? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Bugün Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, AFC ve UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda Eredivisie, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de futbol heyecanı yaşanıyor. 17 Eylül Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba oynanacak maçlar gündemde - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI? 

Bugün maç vardır. 17 Eylül Çarşamba günü maç programı belli oldu. İşte günün karşılaşmaları...

13:00 Ulsan Hyundai - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Gamba Osaka - Eastern AA AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

14:00 Karadeniz Ereğli - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba oynanacak maçlar gündemde - 2. Resim

15:15 Shanghai Port - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Nam Dinh - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

16:00 Liverpool - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba oynanacak maçlar gündemde - 3. Resim

16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

18:00 Elazığspor - 12 BingölsporZiraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

19:00 Al Ahli Doha - Al Khalidiyah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Wasl - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:30 Birmingham Legion - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube

19:45 Olympiakos - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba oynanacak maçlar gündemde - 4. Resim

19:45 Slavia Prag - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 3

20:00 Samsunspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

21:00 Feyenoord - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus

21:15 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

Bugün maç var mı? 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar gündemde - 5. Resim

21:15 Al Muharraq - Al Wehdat AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:00 Ajax - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

22:00 Bayern Münih - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Liverpool - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 PSG - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

