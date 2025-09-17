Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
Trendyol Süper Lig’de ertelenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, bu akşam oynanıyor. Maç saatine geri sayım başlarken taraftar Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında kendi sahasında Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasının yayın bilgileri, saat ve kanal detayları netleşti. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? 

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması, Süper Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluş olarak beIN Sports’un Süper Lig yayın haklarını elinde bulundurması nedeniyle izleyiciler bu maçta da ayrıca üyelik gerekliliğiyle kanala erişim sağlayacak. 

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu (Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)'nde gerçekleşecek. Maçı bizzat takip edemeyecek taraftar ise beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilir. 

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Ligde 19. kez buluşacak iki takım arasından Fenerbahçe 18 maçın 11'inden galibiyetle sahadan ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. 

