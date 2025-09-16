Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat?

Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat?

- Güncelleme:
Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat?
Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 açıklanırken maçta kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat merak konusu. Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen Alanyaspor karşılaşmasına ciddi eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlıkları, 5 futbolcu ise statü engeli nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 netleşirken maçta kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat belli oldu. Eksiklere rağmen ise savunmanın kilit ismi Nelson Semedo sahalara geri dönüyor!

FENERBAHÇE ALANYASPOR MUHTEMEL 11 BELLI OLDU!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen Alanyaspor maçına sahaya 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu sakat, 5 oyuncu ise statü engeli nedeniyle forma giyemeyecek. Buna karşın savunmanın önemli ismi Nelson Semedo, sakatlığını atlatarak takıma geri döndü. 

Fenerbahçe : İrfancan, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred Santos, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK, KİMLER EKSİK?

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü engeline takılan isimler arasında bulunuyor.

Alanyaspor cephesinde ise Ianis Hagi, Ruan, Meschack Elia ve Steve Mounie, sakatlık ve takım planlaması nedeniyle Fenerbahçe Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

STATÜ ENGELİ NEDİR?

Statü engeli, futbolcuların lisans, yabancı kontenjanı veya tescil süreçleri nedeniyle forma giyememesini anlamına geliyor. Fenerbahçe’de bazı transferler, sezonun ilk haftasında sınırlamalara takıldığı için Fenerbahçe Alanyaspor maçına çıkamayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2025-26 sezonunun 1. haftasından ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki erteleme maçı Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda (Chobani Stadyumu) oynanacak. Merakla beklenen Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Borsada pozitif hava devam ediyor! BİST 100 bugünü de yükselişle tamamladı
