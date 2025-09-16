Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayın yapılacak netlik kazandı. Ev sahibi Tottenham, Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaparak gruptaki iddiasını erkenden ortaya koymak istiyor. Kadrosunda genç yeteneklerle birlikte Premier Lig’in tecrübeli isimlerini bulunduran İngiliz ekibi, iç saha avantajını kullanarak Villarreal karşısında galibiyete odaklanmış durumda.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tottenham ile Villarreal arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham - Villarreal maçı TRT Spor ve Tabii Spor platformları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Tüm futbolseverler TRT Spor ekranları aracılığıyla karşılaşmayı şifresiz izleme imkanına sahip olacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanacak mücadele 16 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MUHTEMEL 11

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Simons, Kudus, Richarlison

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze