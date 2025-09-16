Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak!

- Güncelleme:
Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup etabı İngiltere’de oynanacak önemli bir karşılaşmayla devam ediyor. Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur, sahasında İspanyol ekibi Villarreal’i bu akşam konuk edecek.

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayın yapılacak netlik kazandı. Ev sahibi Tottenham, Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaparak gruptaki iddiasını erkenden ortaya koymak istiyor. Kadrosunda genç yeteneklerle birlikte Premier Lig’in tecrübeli isimlerini bulunduran İngiliz ekibi, iç saha avantajını kullanarak Villarreal karşısında galibiyete odaklanmış durumda. 

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 1. Resim

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tottenham ile Villarreal arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 2. Resim

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham - Villarreal maçı TRT Spor ve Tabii Spor platformları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Tüm futbolseverler TRT Spor ekranları aracılığıyla karşılaşmayı şifresiz izleme imkanına sahip olacak.

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 3. Resim

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanacak mücadele 16 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 4. Resim

TOTTENHAM-VILLARREAL MUHTEMEL 11

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Simons, Kudus, Richarlison

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze

Kaynak: Türkiye Gazetesi

