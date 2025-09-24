Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül TV yayın akışı araştırılıyor
24 Eylül 2025 Çarşamba günü televizyonda birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1 gibi popüler kanallarda günün öne çıkan dizileri bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 24 Eylül tv yayın akışı...
24 Eylül Çarşamba günü birbirinden farklı programlar ekranda olacak. ATV, Star TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanallarda günün öne çıkan dizileri ve programlarını merak edilip araştırılıyor. İşte 24 Eylül TV yayın akışı ve tüm program detayları...
BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bugün saat 20:00'de ATV'de Gözleri Karadeniz, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
23:25 Aşk ve Gözyaşı
01:45 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Arka Sokaklar
00:45 Kılıbık
02:40 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:40 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Dizi
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye