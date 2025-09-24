Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül TV yayın akışı araştırılıyor

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül TV yayın akışı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül TV yayın akışı araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Eylül 2025 Çarşamba günü televizyonda birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1 gibi popüler kanallarda günün öne çıkan dizileri bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 24 Eylül tv yayın akışı...

24 Eylül Çarşamba günü birbirinden farklı programlar ekranda olacak. ATV, Star TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanallarda günün öne çıkan dizileri ve programlarını merak edilip araştırılıyor. İşte 24 Eylül TV yayın akışı ve tüm program detayları...

Geçmişten bugüne eğlence ve iletişim aracı televizyon, yerini dijital platformlara bırakıyor

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 

Bugün saat 20:00'de ATV'de Gözleri Karadeniz, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, TV8'de MasterChef ekrana gelecek. 

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül tv yayın akışı araştırılıyor - 2. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

23:25 Aşk ve Gözyaşı

01:45 Can Borcu

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül tv yayın akışı araştırılıyor - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Arka Sokaklar

00:45 Kılıbık

02:40 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:40 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül tv yayın akışı araştırılıyor - 4. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül tv yayın akışı araştırılıyor - 5. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Dizi

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül tv yayın akışı araştırılıyor - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

