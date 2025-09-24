Bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Eylül TV yayın akışı araştırılıyor

24 Eylül Çarşamba günü birbirinden farklı programlar ekranda olacak. ATV, Star TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanallarda günün öne çıkan dizileri ve programlarını merak edilip araştırılıyor. İşte 24 Eylül TV yayın akışı ve tüm program detayları...

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün saat 20:00'de ATV'de Gözleri Karadeniz, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

23:25 Aşk ve Gözyaşı

01:45 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Arka Sokaklar

00:45 Kılıbık

02:40 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:40 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Dizi

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye