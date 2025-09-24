Erzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? 1. Lig heyecanı sürüyor!

Erzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda netlik kazanmış durumda. Hem alt sıralardan uzaklaşmak hem de üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesi bugün sahaya taşınacak!

ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonunda heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Erzurumspor, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.

ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka hem TRT Spor hem de beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverler maçın şifresiz yayınını TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek. Türksat uydusu, kablo ve dijital platformlar üzerinden erişim sağlayan izleyiciler, herhangi bir ek ücret ödemeden Erzurumspor - Keçiörengücü karşılaşmasını canlı takip edebilecek.

ERZURUMSPOR FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemliğini Mehmet Ali Özer üstlenecek. Özer’in yardımcı hakemleri Emre Doğu ve Arif Dilmeç olacak. Dördüncü hakem olarak Muhammed Selim Özbek görev yapacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Bülent Birincioğlu yer alırken, AVAR görevini Melis Özçığdem üstlenecek.