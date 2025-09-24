Real Betis - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa futbolunun en prestijli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi’nde perde açılıyor. İlk hafta maçında İspanyol ekibi Real Betis, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı ağırlayacak. Mücadele öncesi futbolseverler, “Real Betis - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” konularını merak ediyor.

REAL BETİS - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Real Betis ile Nottingham Forest arasında oynanacak. İspanyol ekibi, kendi sahasında avantajı kullanmak isterken, İngiliz temsilcisi deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Sevilla’da bulunan Estadio de La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye ilginin yoğun olması bekleniyor.

REAL BETİS - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin yayın bilgileri henüz açıklanmadı ancak tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

TRT’nin dijital platformu olan tabii, UEFA Avrupa Ligi maçlarının büyük bölümünü ekranlara taşırken, temsilcimiz Fenerbahçe’nin yer aldığı karşılaşmalar da ayrıca TRT 1’den yayınlanıyor.