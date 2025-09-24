Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!
Bandırmaspor, Manisa FK, Futbol, TRT Spor, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunda heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Balıkesir’de oynanacak. Bandırmaspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor.

Bandırmaspor - Manisa FK maçı içim geri sayım başladı! Balıkesir’in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetecek. 

Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 1. Resim

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak Bandırmaspor - Manisa FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 2. Resim

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Balıkesir’deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz izlenebilecek. Türksat 4A uydusu, Kablo TV, Tivibu, D-Smart, Digiturk ve Turkcell TV+ üzerinden TRT Spor kanalına ücretsiz erişim sağlanabilecek. beIN Sports 2 ise karşılaşmayı şifreli olarak futbolseverlere sunacak.

Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 3. Resim

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bandırmaspor - Manisa FK maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.30’da çalacak.

Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 4. Resim

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor - Manisa FK maçını hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar’ın yardımcıları Kadir Akıllı ve İbrahim Ethem Potuk olacak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir olarak açıklandı. VAR’da Eren Özyemişcioğlu, AVAR’da ise Sinan Dereci görev yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir?Alice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir? - HaberlerAlice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir?Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir? - HaberlerJake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir?24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir? - Haberler24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir?Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor - HaberlerEşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyorİBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? İBB bursluluk belgesi araştırılıyor - HaberlerİBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? İBB bursluluk belgesi araştırılıyorFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - HaberlerFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?
Sonraki Haber Yükleniyor...