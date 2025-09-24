Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Bandırmaspor - Manisa FK maçı içim geri sayım başladı! Balıkesir’in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetecek.

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak Bandırmaspor - Manisa FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Balıkesir’deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz izlenebilecek. Türksat 4A uydusu, Kablo TV, Tivibu, D-Smart, Digiturk ve Turkcell TV+ üzerinden TRT Spor kanalına ücretsiz erişim sağlanabilecek. beIN Sports 2 ise karşılaşmayı şifreli olarak futbolseverlere sunacak.

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bandırmaspor - Manisa FK maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.30’da çalacak.

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor - Manisa FK maçını hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar’ın yardımcıları Kadir Akıllı ve İbrahim Ethem Potuk olacak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir olarak açıklandı. VAR’da Eren Özyemişcioğlu, AVAR’da ise Sinan Dereci görev yapacak.