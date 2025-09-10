Burak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu?

NOW TV 'nin popüler dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda'da Fikret Leto karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç’in öldüğü iddiaları çok kısa bir sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Son zamanların en çok sevilen dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda’nın sezon final yapmasının ardından ortalarda görünmeyen Burak Sevinç'in akıbeti merak konusu oldu.

BURAK SEVİNÇ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Burak Sevinç ölmemiştir, yaşıyordur. Oyunculuk hayatına devam eden Sevinç, yer yer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak hayranlarını sevindirmektedir.

Oyuncu ve müzisyen Burak Sevinç hayattadır, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Kariyerine aktif olarak devam eden Sevinç'in yeni projesi hayranları tarafından beklenmeye başladı.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak’ta doğdu. Sevinç, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Ünlü ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğludur. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda itibaren başarılı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü mezunudur.

1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneği bünyesinde sahneye çıktı. Keman, ud, kanun ve gitar gibi birçok enstrümanı çalabilen sanatçı, Enbe Orkestrası’nda profesyonel müzisyen olarak da görev almıştır.