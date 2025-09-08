Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 12:40

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40

Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D-24 Alt Bölgesinde Bulunan, şirinevler Mahallesi B106 sokak ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:40 ile 12:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA / LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

8 EYLÜL OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

8 Eylül 2025 tarihinde Osmangazi'nin Emek Adnan Menderes, Güneştepe, Hamitler, Nalbantoğlu ve Yunuseli mahallerinde sular sırasıyla 16:30, 17:30i 16:00 , 17:30, 13:00 ve 17:30'da gelecektir.

OSMANGAZİ / EMEK ADNAN MENDERES

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:30 Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:30 Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_B46 Alt Bölgesinde Bulunan, Emek Adnan Menderes Mahallesi Polatkan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde 10:30 ile 16:30 Saatleri Arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir. OSMANGAZİ/ GÜNEŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30 Kesim Tarihi: 08/09/2025 15:30 Açıklama: Osmangazi ilçesİ; C4_B20 Alt Bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi ve civarı arıza çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir. OSMANGAZİ/ HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:00 Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00 Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4_ B-15 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde10:10 ile 16:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.

OSMANGAZİ / NALBANTOĞLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 13:00

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C1_D03 Alt bölgesinde bulunan, Nalbantoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ( Pirinç han girişi ) ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları zorunludur.

OSMANGAZİ / YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi Ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.