Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....
BUSKİ, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursalılar, BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bursa'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi BUSKİ'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak. Su kesintileri, genellikle altyapı çalışmaları veya arızalar nedeniyle gerçekleşiyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte, Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi....

BUSKİ, su kesintisilerine dair ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, Nilüfer, Osmangazi gibi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Suların ne zaman geleceğine dair detaylar belli oldu.

BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ SORGULAMA

8 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla Bursa'nın Konak ve Karaman Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda sular Konak ve Karaman'da sular 16:30'da gelecektir.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 1. Resim

NİLÜFER/ KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:30

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi ve civarı ''arıza'' çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 10:30 ile 16:3 0 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 2. Resim

NİLÜFER/ KARAMAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:20

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:20

Açıklama: Nilüfer ilçesi; C4_ B-07 alt bölgesinde bulunan Karaman Mahallesi civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde10:20 ile 16:20 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 3. Resim

MUDANYA/ ÇAĞRIŞAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 18:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi ve civarında, 08.09.2025 tarihinde 09:00 -18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 4. Resim

YILDIRIM/ AKÇAĞLAYAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:40

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40

Açıklama: Yıldırım ilçesi; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Akçağlayan Mahallesi ve Civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:40 ile 17:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 5. Resim

YILDIRIM/ ŞİRİNEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 12:40

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40

Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D-24 Alt Bölgesinde Bulunan, şirinevler Mahallesi B106 sokak ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:40 ile 12:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

 Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 6. Resim

MUSTAFAKEMALPAŞA / LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

 Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 7. Resim

8 EYLÜL OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 

8 Eylül 2025 tarihinde Osmangazi'nin Emek Adnan Menderes, Güneştepe, Hamitler, Nalbantoğlu ve Yunuseli mahallerinde sular sırasıyla 16:30, 17:30i 16:00 , 17:30, 13:00 ve 17:30'da gelecektir.

 Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 8. Resim

OSMANGAZİ / EMEK ADNAN MENDERES

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:30

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:30

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_B46 Alt Bölgesinde Bulunan, Emek Adnan Menderes Mahallesi Polatkan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde 10:30 ile 16:30 Saatleri Arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 9. Resim

OSMANGAZİ/ GÜNEŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30

Kesim Tarihi: 08/09/2025 15:30

Açıklama: Osmangazi ilçesİ; C4_B20 Alt Bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi ve civarı arıza çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 10. Resim

OSMANGAZİ/ HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4_ B-15 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde10:10 ile 16:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.

 Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 11. Resim

OSMANGAZİ / NALBANTOĞLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 13:00

Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C1_D03 Alt bölgesinde bulunan, Nalbantoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ( Pirinç han girişi ) ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları zorunludur.

 Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - 12. Resim

OSMANGAZİ / YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi Ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yemen’den fırlatılan İHA, İsrail’in nükleer kalbine yöneldi! Peş peşe alarm ziller çalıyorABD’den AB’ye yeni ültimatom! "Rus enerjisini bırakmazsanız Putin'e yaptırım yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama - Haberler2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - Haberler8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAraklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor? - HaberlerBant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?Ek tercihler nasıl yapılır, neye bakılır, son gün ne zaman? - HaberlerEk tercihler nasıl yapılır, neye bakılır, son gün ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...