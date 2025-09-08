Bursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....
Bursalılar, BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bursa'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi BUSKİ'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak. Su kesintileri, genellikle altyapı çalışmaları veya arızalar nedeniyle gerçekleşiyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte, Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi....
BUSKİ, su kesintisilerine dair ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, Nilüfer, Osmangazi gibi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Suların ne zaman geleceğine dair detaylar belli oldu.
BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ SORGULAMA
8 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla Bursa'nın Konak ve Karaman Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda sular Konak ve Karaman'da sular 16:30'da gelecektir.
NİLÜFER/ KONAK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:30
Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:30
Açıklama: Nilüfer İlçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi ve civarı ''arıza'' çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 10:30 ile 16:3 0 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
NİLÜFER/ KARAMAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:20
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:20
Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:20
Açıklama: Nilüfer ilçesi; C4_ B-07 alt bölgesinde bulunan Karaman Mahallesi civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde10:20 ile 16:20 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.
MUDANYA/ ÇAĞRIŞAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 18:00
Kesim Tarihi:
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi ve civarında, 08.09.2025 tarihinde 09:00 -18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
YILDIRIM/ AKÇAĞLAYAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:40
Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40
Açıklama: Yıldırım ilçesi; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Akçağlayan Mahallesi ve Civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:40 ile 17:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
YILDIRIM/ ŞİRİNEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 12:40
Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40
Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D-24 Alt Bölgesinde Bulunan, şirinevler Mahallesi B106 sokak ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:40 ile 12:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA / LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
8 EYLÜL OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
8 Eylül 2025 tarihinde Osmangazi'nin Emek Adnan Menderes, Güneştepe, Hamitler, Nalbantoğlu ve Yunuseli mahallerinde sular sırasıyla 16:30, 17:30i 16:00 , 17:30, 13:00 ve 17:30'da gelecektir.
OSMANGAZİ / EMEK ADNAN MENDERES
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:30
Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:30
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_B46 Alt Bölgesinde Bulunan, Emek Adnan Menderes Mahallesi Polatkan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde 10:30 ile 16:30 Saatleri Arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
OSMANGAZİ/ GÜNEŞTEPE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30
Kesim Tarihi: 08/09/2025 15:30
Açıklama: Osmangazi ilçesİ; C4_B20 Alt Bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi ve civarı arıza çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
OSMANGAZİ/ HAMİTLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 16:00
Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4_ B-15 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde10:10 ile 16:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.
OSMANGAZİ / NALBANTOĞLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 13:00
Kesim Tarihi: 08/09/2025 10:00
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C1_D03 Alt bölgesinde bulunan, Nalbantoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ( Pirinç han girişi ) ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları zorunludur.
OSMANGAZİ / YUNUSELİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:30
Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi Ve Civarında ''ARIZA'' Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 tarihinde 11:30 ile 17:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.