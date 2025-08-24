Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor- Bursaspor maçı, TFF 2. Lig'in ilk haftasında yeşil-beyazlı taraftarların merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda? sorusu şu anda arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Dijitürk 71.kanal, D-Smart 10.kanal ve Türksat 54.kanal üzerinden izlemek mümkündür. Ayrıyeten mücadele Sıfır TV YouTube kanalıdan da naklen izlenebilecek.

BURSASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00’da başlayacaktır. Mücadeleyi İstanbul bölgesi klasman hakemi Yakup Özhan yönetecek.