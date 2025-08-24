Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı
Bursaspor ligin ilk maçında bugün Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Maçı naklen izlemek isteyenler ise "Bursaspor maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap aramaya başladı.
24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor- Bursaspor maçı, TFF 2. Lig'in ilk haftasında yeşil-beyazlı taraftarların merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.
Bursaspor maçı hangi kanalda? sorusu şu anda arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Dijitürk 71.kanal, D-Smart 10.kanal ve Türksat 54.kanal üzerinden izlemek mümkündür. Ayrıyeten mücadele Sıfır TV YouTube kanalıdan da naklen izlenebilecek.
BURSASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN
Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00’da başlayacaktır. Mücadeleyi İstanbul bölgesi klasman hakemi Yakup Özhan yönetecek.