Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı

Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursaspor ligin ilk maçında bugün Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Maçı naklen izlemek isteyenler ise "Bursaspor maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap aramaya başladı.

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor- Bursaspor maçı, TFF 2. Lig'in ilk haftasında yeşil-beyazlı taraftarların merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda? sorusu şu anda arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı - 1. Resim

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Dijitürk 71.kanal, D-Smart 10.kanal ve Türksat 54.kanal üzerinden izlemek mümkündür. Ayrıyeten mücadele Sıfır TV YouTube kanalıdan da naklen izlenebilecek.

Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı - 2. Resim

BURSASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00’da başlayacaktır. Mücadeleyi İstanbul bölgesi klasman hakemi Yakup Özhan yönetecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti'den Fırat Kalkanı mesajı! "Bir gece ansızın gereken cevap verildi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ersan Barkın kimdir? - HaberlerErsan Barkın kimdir?ASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek?İZSU duyurdu, İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı! Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak'ta sular saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU duyurdu, İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı! Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak'ta sular saat kaçta gelecek?Bekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu oldu - HaberlerBekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu olduMGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? - HaberlerMGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi - HaberlerBalıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...