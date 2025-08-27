Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 851. bölümü ekrana geldi. Bu hafta, geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya katılarak hafızalarda yer edinmiş yarışmacılar yeniden mutfakta hünerlerini sergiliyor.

5 Aralık 2025 Perşembe günü yarışan Çağrı Özer'e gözler çevrildi. Yarışmaya yeniden katılması izleyicisi tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında "Çağrı Yemekteyiz'e yeniden katılacak mı?" sorusu sorgulatılıyor.

ÇAĞRI YEMEKTEYİZ'E YENİDEN KATILACAK MI?

Çağrı Özer'in Yemekteyiz'e yeniden katılıp katılmayacağı henüz belli değildir. Ne yapım tarafından ne de kendisi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

5 Aralık Perşembe günü Çağrı Bey diğer yarışmacı arkadaşlarından 21 puan almıştı. Ancak bu puan birinci olmasına yetmemişti.

Çağrı Özer'in menüsünde Kremalı Brokoli Çorbası, Karides Güveç, Patlıcanlım, Elmalı Dilim, Fırınlanmış Patates, Tavuksuz Sezer Salata, Çağrı'nın Lezzetli Topları vardı.

YEMEKTEYİZ ÇAĞRI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 2 Aralık 2024 haftasının yeni yarışmacısıdır. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Çağrı Özer oyuncu ve modellik yapıyor.

27 yaşında olduğu bilinen Çağrı Özer'in aynı zamanda İşletmeci olduğu biliniyor. Çağrı Özer, Nişantaşı'nda yaşıyor. Kısmetse Olur Program'ında ismini duyuran Çağrı, sosyal medyayı akti olarak kullanmaktadır.