25 Ağustos Yemekteyiz puan durumu: Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı?

Haftanın ilk gün yarışmacısı Melis Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ikinci kez boy gösteriyor. İzleyiciler, yarışmacısının kaç puan aldığını merak ederken, konuşması ve giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Haziran ayında sezon finali yapan Yemekteyiz'de yeni sezonun ilk yarışmacısı Melis Göz oldu. Cuma günü yayınlanacak final bölümünde 200 bin TL'lik büyük ödülü sahibi Melis Göz'ün olup olmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı? İşte tüm ayrıntılar...

YEMEKTEYİZ MELİS HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sevilen yarışmacısı Melis Hanım'ın kaç puan aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Ağustos Pazartesi günü yarışan Melis Hanım'ın menüsünde;Melis'in Ağbaba Çorbası, Krep Çantasında Tavuk Sote, Fırında Kıymalı Patlıcanlı Sarma, Fırında Etli Pilav, Naneli Kaşık Salata ve Melis'in Kraliçe Tatlısı vardı.

Günün sonunda Merve Hanım 5 puan, Ünal Bey 5, Mahmut Bey 7, Mine Hanım 5 puan verdi. Melis Göz toplamda 22 puan aldı.