Ceza, RokaBeat lakaplı Elif Özçalkan ile evli

Türk Rap müziğinin efsanesi olan Ceza için düzenlene Saygı1 isimli gecede çeşitli sanatçılar sahne alırken başarılı sanatçıya teşekkürlerini ve hayranlıklarını ilettiler. Saygı1'de Ceza'nın yanındaki kadın kim, eşi mi aramasını yapan vatandaşlar için Ceza'nın eşi olan RokaBeat'e dair bilgileri derledik.

Ceza'nın şarkılarını yorumladığı "Saygı1" konseri büyük ses getirirken usta sanatçının şarkıları yeniden sahnede söylendi. Birçok müzisyenin katıldığı organizasyonda Ceza'nın yanında yer alan eşi de gündem oldu.

Ceza evli mi, eşi kim merak edilirken eşi RokaBeat'in birçok eserin altyapısını yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

CEZA EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Rap müziğin efsanesi olan Ceza, Elif Özçalkan ile evlidir. Özçalkan, RokaBeat lakabını kullanırken 1981 senesinde İstanbul'da doğdu.

Ceza'nın eserlerinde altyapılarını oluşturmasıyla bilinen isim 1996-1998 yılları aralığında breakdance ile ilgilenirken Lordz Of Istanbul, Istanbul City Breakers, ve Istanbul Street b-boys gibi gruplarda adından söz ettirdi.

CEZA'NIN EŞİ ROKABEAT ELİF ÖZÇALKAN KİMDİR?

Ceza'nın eşi olan RokaBeat, breakdance ile ilgilendiği esnada "Elf" takma adıyla graffiti çalışmaları yaptı. Türkiye'nin ilk kadın graffiticisi olarak bilenen isim, birçok dergide başarılarından söz ettirdi.

1998 senesinde Nefret grubunun "Meclis-i Ala" albümündeki yer alan İstanbul ve Yüzyüze şarkıları ile müzik dünyasına adım atarken 2000 senesinde evinde müzik bestelemeye başlarken birçok sanatçının albümünde yer aldı.

SAYGI 1'DE CEZANIN YANINDAKİ KADIN KİM?

Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi isimlerin yer aldığı Saygı1 konserinde Ceza'nın yanında eşi RokaBeat yani Elif Özçalkan yer aldı.