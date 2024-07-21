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Ceza'nın kardeşi Ayben 1982 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ceza&#039;nın kardeşi Ayben 1982 yılında doğdu
Ayben, Ceza, Rap, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden biri olan Ayben'in Ceza'nın kardeşi olması tekrardan gündem oldu. Ünlü müzisyenin hayatı ve kariyeri merak edildi.

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayben'in cezanın kardeşi mi olduğu dinleyicileri tarafından merak ediliyor.

Ayrıca ünlü rapçinin gerçek adı, kaç yaşında ve aslen nereli olduğu merak ediliyor.

Ceza'nın kardeşi Ayben 1982 yılında doğdu - 1. Resim

CEZA, AYBEN KARDEŞ Mİ?

Ayben, Türk rap müziğinin en başarılı ve popüler isimlerinden biri olan Ceza'nın kardeşidir.

Ağabeyi sayesinde rap müziğine ilgi duymuş ve şarkılar yazmaya başlamıştır.

AYBEN GERÇEK ADI NE?

Ünlü sanatçının tam adı Ayben Özçalkan Ülkü'dür. 

AYBEN KİMDİR?

Ayben, 22 Eylül 1982 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Ağabeyi sayesinde rap müziği ile tanışan ünlü rapçi profesyonel olarak ilk kez Nefret grubunun "Meclis-i Ala İstanbul" adlı albümünde Yüzyüze adlı şarkıyı seslendirdi.

İlk kendi albümü olan "Sensin O"yu ise 2005 yılında çıkardı.

Aslen Çankırılı olan Ayben 13 Aralık 2011 yılında yapımcı Atıf Ülkü ile evlendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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