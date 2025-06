Cuma mesajları resimli 2025: Dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları 13 Haziran

Mübarek Cuma günü geldiğinde, milyonlarca kişi sevdiklerine anlamlı mesajlarla manevi bir selam göndermeyi ihmal etmiyor. 13 Haziran 2025 Cuma günü için hazırlanan en yeni, resimli, ayetli, hadisli ve dualı mesajlar da bu özel günü paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları resimli 2025 için en yeni mesajlar ve resimler sorgulanıyor.

Cuma günleri sadece ibadetlerle değil, güzel sözlerle de anlam kazanıyor. Sevdiklerimize dualarımızla ulaşmak, gönül almak ve onları hatırladığımızı göstermek için en güzel mesajlar tercih ediliyor. Cuma sabahı yürekten edilen dualarla başlayan bu mübarek gün, öğle namazıyla birlikte idrak ediliyor.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2025

"Rabbim, gönlünüzdeki duaları kabul etsin, bu mübarek günde kalbinize huzur versin. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma, kalpleri arındıran, gönülleri ferahlatan gündür. Rahmetin üzerinizde daim olsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Duaların kabul, sevdiklerin hep yanında, kalbin huzurla dolu olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Bu kutlu günde umutların tazelensin, dertlerin hafiflesin. Rabbim her işine kolaylık versin. Cuman mübarek olsun!"

"Cuma, yeni başlangıçların habercisidir. Kalbiniz neyle doluysa, Rabbim onu hayra çıkarsın. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim, yüzünüzü güldürsün, kalbinizi rahat ettirsin. Cuma’nın bereketi üzerinize olsun!"

"Bir dua kadar yakın, bir secde kadar samimi olsun bu Cuma. Gönlünüz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun."

"Bugün, dertlerinize derman, gönlünüze ferahlık gelsin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma; affın, rahmetin ve huzurun en güzel tecellisidir. Bu mübarek gününüz kutlu olsun."

"Rabbim, dualarınızı cevapsız, kalbinizi huzursuz bırakmasın. Cumanız bereketli olsun."

DUALI HADİSLİ CUMA MESAJLARI

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.) [Şir’a]

(Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.) [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

(Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [İbni Mace]

(Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]

(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]

(Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.) [İbni Sünni] [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]

Cuma Namazını kılıp dua ettikten sonra, Fatiha, Kâfirun, İhlâs, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur. (Seadet-i Ebediyye)

Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; (Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu. Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz, Kur'an-ı kerim, dua ile meşgul olur. (Riyadun-nasıhin)

Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an, hutbe ile Cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, dua kalbden olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an her şehir için başkadır. Cuma günü, gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde (Kehf suresini) okumak çok sevaptır. (Tefsir-i Mazheri)

Bir hadis-i şerifte, (Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz) buyuruldu. Bazıları, bu an, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi. (Riyadun-nasıhin)

Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri göreceklerdir. Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin Cuma günü ve Ramazan ayı hariç, kıyamete kadar azabı devam eder. Cuma günü ölen müminler, hiç kabir azabı görmez. (S. Ebediye)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri nasaraya verildiği gibi, Cuma günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.) [Riyadun-nasıhin]

(Musa aleyhisselam dedi ki: Ya Rabbi! Bana cumartesi gününü verdin, Muhammed aleyhisselamın ümmetine hangi günü vereceksin? Onlara Cuma gününü vereceğim, buyuruldu. İlahi! Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır diye sordu. Ey Musa! Cuma günü yapılan bir ibadete, cumartesi günü yapılan yüz bin ibadet sevabı vardır, buyuruldu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, ya Rabbi! Beni Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eyle diye dua eyledi.) [Ey Oğul İlmihali]

Kur'an-ı kerimde Cuma gününü bildiren âyet-i kerimeyi getirince, Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed “aleyhissalatü vesselam”! Musa aleyhisselamın ümmeti eğer Cuma gününün kıymetini bilselerdi buzağıya tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa aleyhisselamın ümmeti de bilselerdi Hristiyan olmaktan korunurlardı. (Ey Oğul İlmihali)

Cuma gününün önemiyle ilgili, Tergib-üs-salat kitabında bildirilen bazı hadis-i şerif mealleri de şöyledir:

(Üzerine güneşin doğduğu günlerin en kıymetlisi Cuma günüdür.)

(Âdem aleyhisselam Cuma günü yaratılmıştır. Cuma günü Cennete götürülmüştür. Cuma günü dünyaya gönderilmiştir. Cuma günü kıyamet kopacaktır. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, o saatte bütün dualar kabul olur.)

(Cuma günü, bayram günlerinden, Arefe ve Aşûre gününden daha kıymetlidir.)

(Allahü teâlâ, Cuma günü ölen mümine kabirde azap etmez.)

(Cuma günü kırk defa salevat getirenin kırk yıllık günahını Allahü teâlâ affeder.)

(Cuma gecesi iki rekât namaz kılıp her rekâtında bir Fatiha ve yetmiş İhlâs okuyarak selâmdan sonra yetmiş kere istigfar okuyan, Allahü teâlâya yemin ederim ki ümmetimin [imanlı olanlardan] hepsi büyük günah işleyerek ölse, bu namazı kılan, onlara şefaat eder, Allahü teâlâ da onun şefaati ile [Müslümanların] hepsini Cennete koyar.)

(Kim, Cuma günü gusleder, güzel elbiselerini giyer, güzel koku sürünür, mescide gelip cemaatin omuzlarına basmadan oturursa, bir haftalık günahları affolur.)

(Her kim Cumaya gelip cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse Kıyamette o kimseden Cehenneme giden bir köprü yapılır. Halk onun üzerinden geçerler.)

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Bu Cuma, gönlünüze şifa, kalbinize ferahlık ve hayatınıza bereket getirsin. Hayırlı Cumalar!"

"Sevgiyle, sabırla ve şükürle geçecek bir Cuma diliyorum. Rabbim gönlünüzü hoş eylesin."

"Cumanın huzuru yüreğinizi sarsın, Rabbim her adımınızı bereketlendirsin. Cumanız mübarek olsun."

"Bugün edilen dualar göklere ulaşsın, Rabbim hayırlısıyla kabul etsin. Cumanız kutlu olsun."

"Her Cuma bir umuttur, bir yenilenmedir. Rabbim kalbinize ferahlık, hanenize bolluk versin."

"Cuma, Rabb'e yakınlaşma günüdür. Bu yakınlık sizi iyiliğe, huzura ve berekete taşısın. Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü gönlümüze nur, hayatımıza huzur, dualarımıza kabul ihsan eyle."

"Cuma gününüz hayırla dolsun. Her duası edilen güzel dilek gerçeğe dönüşsün inşallah."

"Hayırlı Cuma! Rabbim size gönlünüzce bir ömür, sağlıklı ve huzurlu günler nasip etsin."

"Cuma, birliğin, beraberliğin ve bereketin günüdür. Tüm sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle."