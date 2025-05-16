Resimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa ve uzun, anlamlı en güzel cuma mesajları 

Cuma mesajları, mübarek cuma gününde aramaların başında geliyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü, duaların kabul olduğu, gönüllerin yumuşadığı özel bir vakittir. Bu anlamlı günde sevdiklerinize manevi duygularınızı ifade edebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Cuma, ümmet-i Muhammed’e hediye edilmiş mübarek bir gündür. Bu özel vakitte sevdiklerinize göndereceğiniz güzel sözlerle hem gönül bağı kurabilir hem de hayır duası alabilirsiniz.

Mübarek Cuma günü, kalplerin sevgiyle dolduğu, duaların göğe yükseldiği bir rahmet vaktidir. Sevdiklerinize bu özel günün maneviyatını hissettirecek en güzel cuma mesajları sizin için hazırladık.

CUMA MESAJLARI 2025

Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Hayırlı Cumalar.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar.

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (ENBİYA - 35) Cumanız Mübarek Olsun..!

Onlar ki Rab'lerine secdeler ve kıyamlar yaparak (Namaz kılarak) geceyi geçirirler. (Furkan - 64) Hayırlı Cumalar.

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman - 33) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz / Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı Cumalar..!

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

AYETLİ HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın) Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz. (Al-î İmrân, 200)

Cumanız Mübarek Olsun.

”Kim kıbleye hürmet ederse Allah-ü Teala da ona (dünya ve ahirette) ikram eder.” (Hadis-i şerif) Hayırlı Bereketli Cumalar diliyorum.

"Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir." (Mülk, 19) Hayırlı Nurlu Cumalar.

"İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. (Meryem, 96) Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Üzülme, muhakkak Allah bizimle beraberdir." (Tevbe, 40) Cumanız Mübarek Olsun

"Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak sesle Sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma!" (A’râf, 205) Hayırlı Nurlu Cumalar

Allah’ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i şerif)Cumanız Mübarek Olsun.

"Namazı kılın, zekatı verin. Rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin." (Bakara, 43) Cumanız Mübarek Olsun.

"Sevdiğini ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Sevmediğine de ölçülü buğz (düşmanlık) et, günün birinde dostun olabilir." (Hadis-i Şerif) Hayırlı Nurlu Cumalar.