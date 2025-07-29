THY uçağı acil iniş son dakika: Ölü ve yaralı var mı?

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçakta 47 yolcu ve 11 mürettebat bulunuyordu. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı merak edildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaşananlar ve teknik incelemelerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Türk Hava Yolları (THY) uçağının Antalya Havalimanı’na slida açarak acil iniş yaptığı öğrenildi. Acil iniş yapan THY uçağında kaç yolcu ve mürettebat bulunduğu, ölen ya da yaralanan olup olmadığı merak ediliyor. Olayla ilgili son dakika detaylar haberimizde...

THY UÇAĞINDA KAÇ YOLCU VARDI?

Saat 17.27’de İstanbul’dan kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta toplam 47 yolcu ve 11 mürettebat bulunuyordu.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Antalya Havalimanı’na slida açarak acil iniş yapan THY uçağındaki yolcu ve mürettebattan yaralanan olup olmadığı merak konusuydu. Alınan son bilgilere göre, 47 yolcu ve 11 mürettebatın tamamı uçaktan tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY İLETİŞİM BAŞKANI YAHYA ÜSTÜN’DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı: