THY duyurdu, Halep'e seferler başlıyor! Özel fiyat uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Temmuz 2025 20:08 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 20:14 - Güncelleme:

Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ,Suriye'de toparlanma süreci başladı. THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek. Gidiş-dönüş biletleri özel fiyatla sunulacak.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş