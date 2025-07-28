THY duyurdu, Halep'e seferler başlıyor! Özel fiyat uygulanacak
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ,Suriye'de toparlanma süreci başladı. THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek. Gidiş-dönüş biletleri özel fiyatla sunulacak.
8 Aralık 2024'te Şam'da gerçekleştirilen tarihi operasyonun ardından Esad rejimi düşmüş, Suriye toparlanma sürecine girmişti.
HALEP'E SEFERLER BAŞLIYOR
Türk Hava Yolları, Suriye'ye yönelik seferlerle ilgili yeni bir duyuru yaptı.
THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.
Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş