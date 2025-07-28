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THY duyurdu, Halep'e seferler başlıyor! Özel fiyat uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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THY duyurdu, Halep&#039;e seferler başlıyor! Özel fiyat uygulanacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ,Suriye'de toparlanma süreci başladı. THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek. Gidiş-dönüş biletleri özel fiyatla sunulacak.

8 Aralık 2024'te Şam'da gerçekleştirilen tarihi operasyonun ardından Esad rejimi düşmüş, Suriye toparlanma sürecine girmişti.

THY duyurdu, Halep'e seferler başlıyor! Özel fiyat uygulanacak - 1. Resim

HALEP'E SEFERLER BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları, Suriye'ye yönelik seferlerle ilgili yeni bir duyuru yaptı.

THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.

Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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