60 yıl sonra Suriye'de bir ilk! 210 sandalye için seçim maratonu başlıyor: Tarih belli oldu

Seçimlerin, Ocak ayında göreve başlayan geçici yönetim lideri Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şera döneminde gerçekleşecek olması dikkat çekti.

KADINLARA EN AZ %20 TEMSİL, 210 SANDALYELİK YENİ YAPI

Cumhurbaşkanı Şara'nın onayıyla hayata geçirilen geçici seçim yasası kapsamında Halk Meclisi’ndeki sandalye sayısı 150’den 210’a çıkarıldı. Koltuklar, 2011 nüfus sayımı verilerine göre vilayetler arasında dağıtılacak.

Suriye lideri, meclisin üçte birini, yani 70 milletvekilini doğrudan atayacak. Geri kalan 140 üye seçimle belirlenecek. Seçim organlarında kadınlara en az yüzde 20 temsil hakkı verileceği açıklandı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VAZGEÇİLMEZDİR"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, cumartesi günü Yüksek Seçim Komitesi ile yaptığı toplantıda, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı çıkan her türlü bölünme girişimini” reddettiklerini vurguladı. Mezhepçilik, ayrımcılık veya savaş suçlarına karışmış kişi ve grupların aday olamayacağını ifade etti.

ADAYLARA 1 HAFTA KAMPANYA SÜRESİ TANINACAK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlanmasının ardından seçim komitelerinin oluşturulması için bir haftalık süre tanınacak. Bu süreci takiben seçim organlarının belirlenmesi için 15 gün ayrılacak.

Adaylık başvurusunda bulunan kişilere kampanyalarını yürütmek ve seçim organlarıyla görüşmek üzere 1 haftalık süre verilecek.

SEÇİM SÜRECİNE ULUSLARARASI GÖZLEM İMKANI

Yüksek Seçim Komitesi, seçimlerin şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütüleceğini, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası gözlemcilerin denetimine açık olacağını duyurdu. Aday listelerine ve seçim sonuçlarına yasal itiraz hakkı tanınacağı belirtildi.

Yaklaşık 25 yıl boyunca ülkeyi yöneten Beşar Esad, Aralık ayında Rusya’ya kaçarak görevinden ayrılmıştı. Böylece 1963’ten beri iktidarda bulunan Baas Partisi rejimi fiilen sona ermişti.