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İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 30 Temmuz uyarısı, işte sağanak yağış beklenen iller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’a sağanak mı geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre birçok ilde yağmur bekleniyor. İşte sağanak yağışların görüleceği yerler...

Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında aşırı sıcaklar etkili oldu. Ülke genelinde termometreler 40 derecenin üzerinde seyretti. Vatandaşlar havaların ne zaman serinleyeceğini merak etti. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminleri paylaşıldı.

Peki Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yağış beklenen iller...

İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 30 Temmuz uyarısı, işte sağanak yağış beklenen iller - 1. Resim

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son tahminlere göre başta İstanbul olmak üzere Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay, Artvin kıyıları, Rize ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade ediliyor.

İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 30 Temmuz uyarısı, işte sağanak yağış beklenen iller - 2. Resim

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre 5 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen iller ise şöyle:

İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 30 Temmuz uyarısı, işte sağanak yağış beklenen iller - 3. Resim

- EDİRNE 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- İSTANBUL 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- KIRKLARELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- HATAY 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- ARTVİN 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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