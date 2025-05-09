Resimli cuma mesajları 9 Mayıs En güzel dualı, hadisli, anlamlı, cuma mesajları

Mayıs ayının ikinci Cuma’sı yaklaşırken, müminler için bu özel günün önemi bir kez daha gündeme geliyor. Cuma günü, İslam dünyasında haftanın en kıymetli zamanı olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu mübarek günde sevdiklerine dua eder, birbirlerinin Cuma gününü kutlar ve hayır duaları paylaşır. 9 Mayıs 2025 Cuma’sı için en güzel, anlamlı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları.

Cuma günü İslam dünyasında haftanın en değerli zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir ve müminler için özel bir anlam taşır. Mübarek Cuma gününde sevdiklerine dua etmek, dostlarla gönül bağlarını güçlendirmek ve Allah’a yakınlaşmak amacıyla pek çok anlamlı mesaj paylaşılır.

Bu mübarek Cuma gününü en anlamlı şekilde kutlamak için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

“Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım. Cuma gününüz mübarek olsun.”

“Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.”

“Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.”

“Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.”

“Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.”

“Allah’ım, evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.”

“Ya Rabbi, cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.”

“Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar.”

“Ya Rabbi! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul et, ömrümüzü nurlu kıl. Amin.”

“Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiramın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan titrerdi ama öyle bir korkuydu ki bu bir daha ki Cuma’da olmamanın korkusuydu.”

“Cumanın kıymetini idrak edebilmek için bir kere daha bu günün nimetlerinden faydalanmak gerekir. Hayırlı Cumalar!”

“Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumamız mübarek olsun.”

“Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi? Kim Allah dedi de O yetişmedi? Biz de o kullarından olmamız dileğiyle… Hayırlı Cumalar!”

“Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.”

“Ömrüne ömür katılsın, gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın… Derdine derman, gönlüne iman dolsun… Hayırlı Cumalar.”