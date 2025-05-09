9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri

Milyonlarca Müslüman’ın cemaatle kılmak için camilere akın ettiği Cuma namazı bu hafta 9 Mayıs 2025 Cuma günü kılınacak. Vaktinde camide olmak isteyenler, namazı kaçırmak istemeyenler, yaşadıkları yere göre cuma namazı saati sorgulaması yapıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri…

Her hafta Müslümanlar tarafından büyük bir dikkatle takip edilen Cuma namazı vakitleri, 9 Mayıs 2025 tarihi yaklaşırken merak konusu oldu. Türkiye genelinde il il Cuma namazı saatlerini yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde Cuma namazı saati ve il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR?

Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte kılınır. Her şehirde öğle ezanı vakti farklılık gösterdiği için, Cuma namazının saati de illere göre değişiyor. Namaz saatleri her hafta namaz vakitleri takvimine göre belirleniyor.

9 MAYIS 2025 CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:06

Ankara: 12:50

İzmir: 13:13

Bursa: 13:05

Adana: 12:40

Antalya: 12:59

Gaziantep: 12:32

Trabzon: 12:23

Diyarbakır: 12:21

Erzurum: 12:16

Yaşadığınız şehirdeki güncel Cuma namazı saatini öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

il il cuma namazı saatleri için tıklayınız

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, iki rekât hutbe ardından cemaatle kılınan iki rekât farz namazdır. Hutbeden önce camiye gidilerek sünnet namazı kılınması tavsiye edilir. Namazın ardından ise son sünnet ve kuşluk namazı gibi nafile ibadetlerle vakit değerlendirilir.

CUMA NAMAZI SÜNNETLERİ

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar)

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh)

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

(Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]