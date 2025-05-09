Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri

9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca Müslüman’ın cemaatle kılmak için camilere akın ettiği Cuma namazı bu hafta 9 Mayıs 2025 Cuma günü kılınacak. Vaktinde camide olmak isteyenler, namazı kaçırmak istemeyenler, yaşadıkları yere göre cuma namazı saati sorgulaması yapıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri…

Her hafta Müslümanlar tarafından büyük bir dikkatle takip edilen Cuma namazı vakitleri, 9 Mayıs 2025 tarihi yaklaşırken merak konusu oldu. Türkiye genelinde il il Cuma namazı saatlerini yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde Cuma namazı saati ve il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR?

Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte kılınır. Her şehirde öğle ezanı vakti farklılık gösterdiği için, Cuma namazının saati de illere göre değişiyor. Namaz saatleri her hafta namaz vakitleri takvimine göre belirleniyor.

9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri - 1. Resim

9 MAYIS 2025 CUMA NAMAZI SAATLERİ 

İstanbul: 13:06

Ankara: 12:50

İzmir: 13:13

Bursa: 13:05

Adana: 12:40

Antalya: 12:59

Gaziantep: 12:32

Trabzon: 12:23

Diyarbakır: 12:21

Erzurum: 12:16

Yaşadığınız şehirdeki güncel Cuma namazı saatini öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

il il cuma namazı saatleri için tıklayınız

9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri - 2. Resim

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, iki rekât hutbe ardından cemaatle kılınan iki rekât farz namazdır. Hutbeden önce camiye gidilerek sünnet namazı kılınması tavsiye edilir. Namazın ardından ise son sünnet ve kuşluk namazı gibi nafile ibadetlerle vakit değerlendirilir.

9 Mayıs 2025 Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri - 3. Resim

CUMA NAMAZI SÜNNETLERİ

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar)

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh)

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

(Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sivas'taki vahşette iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları - Haberler9 Mayıs bugünkü maç programı Süper Lig ve Avrupa'da günün maçlarıAnneler günü ne zaman? Anneler günü için hediye önerileri ve kutlama mesajları - HaberlerAnneler günü ne zaman? Anneler günü için hediye önerileri ve kutlama mesajlarıSakın bu gıdayı tüketmeyin! Erken ölüm riskini artıran gıda - HaberlerSakın bu gıdayı tüketmeyin! Erken ölüm riskini artıran gıdaSurvivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - HaberlerSurvivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi!Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - HaberlerResmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...