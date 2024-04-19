En anlamlı, etkili Cuma mesajları! 19 Nisan 2024 Hayırlı Cumalar mesajları!

Müslümanlar için en mübarek ve kıymetli günlerden olan Cuma günleri, bir olma ve toplanma günüdür. Akrabaya, eşe, dosta en anlamlı etkili mesajlar haberimizde yer alıyor.

19 Nisan 2024 tarihine özel etkili, dualı cuma mesajları araştırıyor.

Rabbim, biz aciz kullarını bu mübarek cuma gününe kavuşturduğun için sana hamdolsun. Cennette de sevdiklerimizle bir arada olmak dileğiyle...

Allah'ım sen Şafi isminle bizi şifalandır. Evlerimize huzur ve afiyet ver. Soframızı bereketli kıl.

Hanenizden huzur, gönlünüzden muhabbet eksik olmasın, dualarda buluşmak dileğiyle...

"Ve de ki: «Rabbim, beni bağışla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mu'minun/118.Ayet)"

Rabbim bizleri merhametinden mahrum etmesin, Amin!

Rabbim sevginle dolup taşan yüreklerle ve salih amellerle sana kavuşmayı, sevdiklerimizle cennetinde buluşmayı bizlere nasip et.

"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize katından bir rahmet bahşet: çünkü yalnızca Sensin hiç karşılıksız sınırsızca lutfeden." (Al-i İmran Suresi 8.ayet)

Gününüz bereketli, ömrünüz hayırlı olsun, haneniz huzurla dolsun!

Yuvanızdan sevgi ve huzur eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi sana ulaştır.

Allah'ım sen bizi bu mübarek Cuma gününe ulaştırdığın gibi diğer Cumalara da sağlıkla, huzurla ve imanla ulaşmamızı nasip eyle. Birliğimizi ve muhabbetimizi diri kıl, hastalarımıza şifa ver.

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet.

Rabbim bu mübarek- günde sana açtık ellerimizi! Dualarımızı kabul et, bizi yolundan ayrılmayanlardan kıl. Cennetinde sevdiklerimizle buluşmayı nasip et! Amin.