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Metroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği! Görenler neye uğradığını şaşırdı, kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metro, Panik, Gözaltı, İstanbul, Sarıyer, Hacıosman, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak tüfekle Sarıyer Hacıosman metrosuna binen şahıs, diğer yolcuları tedirgin etti. 15 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Sarıyer Hacıosman metrosunda tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak tüfekle seyahat eden şahıs gözaltına alındı.

TAVŞAN KOSTÜMÜ GİYİP, ELİNDE TÜFEKLE METROYA BİNDİ

Olay, 27 Temmuz 2025 tarihinde akşam saatlerinde Sarıyer Hacıosman Metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tavşan kostümü giyip elinde tüfekle metroya binen şahsı görenler neye uğradığını şaşırdı.

Metroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği! Görenler neye uğradığını şaşırdı, kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

GÖRENLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kısa şokun ardından yolculardan bazıları şahsı telefonla çekip, sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Metroda tavşan kostümlü ve tüfekli şahıs paniği! Görenler neye uğradığını şaşırdı, kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

MASKE İLE YAKALANDI

Yapılan incelemede şahsın Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. Takibin devamında şahıs Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.

15 YAŞINDAYMIŞ, ADLİ İŞLEM BAŞLADI

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi. A.Y. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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