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CUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müslüman aleminin en önemli günlerinden biri olan cuma günlerinde sevdiklerimize, annemize, babamıza ve arkadaşlarımıza Whatsapp, TikTok, Twıtter gibi sosyal medya uygulamalarından göndermek üzere yeni, kısa, farklı, uzun ve fotoğraflı cuma mesajlarını araştırıyoruz. Sizler için en özellerini derledik. Hayırlı cumalar...

İslam dünyasının özel günlerinden bir tanesi olan cuma günlerinde eşe, dosta, arkadaşa ve ailemize göndermek için ayetli ve dualı sözleri araştırmaktayız. Daha önce görülmemiş mesajlar 2024!

"Ve de ki: «Rabbim, beni bağışla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mu'minun/118.Ayet)"

"Allah'ım sen bizi bu özel Cuma gününe ulaştırdığın gibi diğer Cumalara da sağlıkla, huzurla ve imanla ulaşmamızı nasip eyle. Hayırlı Cumalar!"

"Bu özel günde ettiğiniz dualar kabul olsun. Hayırlı Cumalar..."

CUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri - 1. Resim

"Kalplerimizin dualarla, ruhumuz huzurla dolduğu bir gündeyiz. Bu mübarek günün bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün dilerim. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin inşallah."

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. [İbni Sünni] [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]

Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır. [Ebu Davud, Hakim]

CUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri - 2. Resim

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. [İmam-ı Gazali]

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. [Ramüz]

CUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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