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Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Keçiören Belediyesi tarafından inşası sürdürülen 197 metre yüksekliğe sahip Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde finale yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı. Peki, Cumhuriyet Kulesi ne zaman açılacak, açıldı mı? Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? İşte detaylar.

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, detayları araştırılıyor. Ankara’nın hemen her yerinden görünen Cumhuriyet Kulesi Ankara’ya prestij katacak sembol bir proje olarak açıldı. Peki, Cumhuriyet Kulesi ne zaman açılacak, açıldı mı? Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?

Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? - 1. Resim

CUMHURİYET KULESİ İÇİNDE NE VAR?

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'yı selamladı. Cumhuriyet Kulesi bünyesinde kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine  hizmetler vermeye hazır. 

Cumhuriyet Kulesi içinde hediyelik eşya satış noktası, kafe ve dönen restoran, devlet ricalinin ağırlanacağı bir VIP salon, uluslararası sergilerin düzenleneceği bir sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, hamam ve alışveriş merkezi, 190’ıncı metrede nikâh salonu, 140’ıncı metrede uzay terası ile bilim merkezi ve 350 araçlık kapalı otopark yer alıyor.

Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? - 2. Resim

CUMHURİYET KULESİ NEREDE?

Yeni açılan Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alıyor.  Keçiören Belediyesi tarafından inşası gerçekleştirilen 197 metre yüksekliğe sahip.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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