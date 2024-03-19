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Haberler > Spor > Flört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyor

Flört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyor

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Flört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş&#039;tan ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyor

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi karşılıklı fesheden Emirhan Delibaş, Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile deneme idmanlarına çıkıyor.

Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan'ın Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile idmanlara çıktığı öğrenildi.

Flört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş'ta ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyor - 1. Resim

Belaruslu muhabiri Nikolai Ivanov'un haberine göre; genç oyuncu, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk tarafından beğenilirse sözleşme imzalanacak.

Siyah-beyazlı takımdan tatsız şekilde ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, A Takım ile sadece 2 maça çıkabildi.

Beklentilerin altında kalan Emirhan, gol ve asist katkısı yapamadı.

Düzenleyen:  - Spor
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