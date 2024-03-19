Üniversitede yolsuzluk soruşturması polis teşkilatına sıçradı: Polis müdürü tutuklandı

Kıbrıs'ta bir üniversitede süren yolsuzluk soruşturması polis teşkilatına da sıçradı. Soruşturma çerçevesinde Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel tutuklandı.Sel’in KSTÜ’den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu sayısı artıyor.

Geçen haftalarda 2009-2018 yılları arasında bakanlık yapan Kemal Dürüst ile sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eşi Meray Dürüst ve Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklanmıştı.

POLİS MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına da sıçradı. Soruşturma kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAHTE DİPLOMA İLE MEZUN OLMUŞ

Sel’in KSTÜ’den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

Polis, Sel’in 11 Mayıs 2023 tarihinde geçici olarak aldığı mezuniyet ve transkripti Polis Genel Müdürlüğü’ne sunarak barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıya bu konuda soru sorulduğunda üniversitenin direktörü olan ve şuanda cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’e tez sunduğunu söylediğini kaydetti. Polis, Serdal Gündüz’den dün alınan ifadede tez teslim almadığını, teslim edildiyse enstitüde bulunabileceğini söylediğini aktardı.

3 GÜN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, Sel’in de bazı beyanları olduğunu ve bunları araştıracaklarını kaydederek, Sel’in 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, polisin talebini kabul etti.