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Haberler > Gündem > Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe

Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe
Kıbrıs, Rüşvet, Yolsuzluk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

KKTC'deki bir üniversitede 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması skandalında YÖDAK Genel Sekteri Derviş Refiker tutuklandı. Mahkemede zanlının tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK'ta gündeme alınması için rüşvet aldığı kaydedildi. Refik'in ayrıca biri 800 dolarlık ve Airpods pro 2 kulaklık olmak üzere 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği öğrenildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitede rüşvet skandalı ile çalkalanıyor. Ülkede bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 'sahte diploma  ve yolsuzluk' soruşturması sürüyor. 

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda 2009-2018 yılları arasında bakanlık yapan Kemal Dürüst, sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eşi Meray Dürüst ile birlikte tutuklanmıştı.

Soruşturmada bu kez Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı.

Lefkoşa’da bugün mahkemeye çıkarılan Refiker’in KSTÜ’nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK’ta gündeme alınması için rüşvet aldığı belirtildi.

Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe - 1. Resim

800 DOLARLIK FİŞTE İMZASI ÇIKTI

Refik’in ayrıca, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği kaydedildi. Fişlerde zanlıya toplam 6 bin 330 dolar, 700 Euro, 10 bin TL ve Airpods pro 2 kulaklık verildiğine dair not düşüldüğü de ifade edildi.

Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu, 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods pro 2 kulaklığı aldığını tespit ettiklerini, diğer fişlerde yazanları ise alıp almadığını araştıracaklarını söyledi. Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı İSTİFA ETTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan ve 3 gün süren tutukluluğun ardından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığına iletti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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