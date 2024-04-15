Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt hakkında

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme:

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Datça Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.