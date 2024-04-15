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Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Datça Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kimdir, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. 

Aytaç Kurt, 1963 yılında Muğla Datça'da doğdu. 

İlkokul, ortaokul, lise eğitimine Datça'da devam etti ve Tabi Bilimler bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

Aile şirketinde çalışmaya başlayan Kurt, aynı zamanda Datçaspor'da amatör olarak futbol oynamaya başladı. 

1996 yılında Datça'da Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu ve iki dönem başkanlığını yaptı.

Ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurullarında görev aldı. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt hakkında - 1. Resim

İlçe sekreterliği görevi sonrasında 19 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen ilçe kongresinde CHP Datça İlçe Başkanlığına seçildi. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Datça Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 

Seçimlerin ardından yüzde 45.62 oy oranıyla Datça Belediye Başkanı olarak seçildi. 

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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