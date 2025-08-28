Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü?

Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü?

Güncelleme:
Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü?
Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı olan genç bilim insanı, Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler eğitimi aldıktan sonra Miami Üniversite Miller Tıp Fakültesi'nde araştırma asistanı olarak görev yapmaya başlamıştı. Ancak Amerika'nın Miami kentindeki evinde ani bir şekilde hayatını kaybetti. Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü? en çok aratılan konular arasında yer aldı.

Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümü, ailesi, yakın çevresi başta olmak üzere sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Defne için ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Melek gibi biriydi, meleklerin arasına karıştı” ifadeleri yer aldı.

Genç yaşta bilim insanı olan Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti. İş dünyasında tanınan simalar arasında olan Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı olan Defne Akçakayalıoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentindeki evinde ani şekilde öldüğü bilgi paylaşıldı. 

Peki, Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar....

Defne Akçakayalıoğlu kimdir

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, ABD'de Şikogo Üniversitesi'nde bilişsel bilimler üzerine lisans yaptı. Defne Akçakayalıoğlu'nun babası Hasan annesi ise Zeynep Akçakayalıoğlu'dur. 

Yaklaşık 1 aydır Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışan Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

ABD’nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm sebebi henüz bilinmemektedir.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'de kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Duası akşam saat 19:00'da Beykoz'da yapılacak.

İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti - 1

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Barbaros Hayrettin Paşa Camii – Levent’te kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecektir.

Duası aynı gün saat 19.00’da, Saip Molla Caddesi No:45 Paşabahçe – Beykoz adresinde yapılacaktır." denildi.

