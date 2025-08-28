Tuncay Meriç kimdir, kaç yaşındaydı? Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti!

Olay Çekmeköy’de bir kafede saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Meriç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Meriç’in başına ateş etti.

TUNCAY MERİÇ KİMDİR?

İstanbul Çekmeköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuncay Meriç 49 yaşındaydı. Uzun yıllardır Alemdağ Spor Kulübü’nün başkanlığını yürüten Meriç, amatör futbola yaptığı katkılarla tanınıyordu. Çekmeköy ve çevresinde gençlerin spora yönlendirilmesi için birçok çalışma gerçekleştiren Meriç, spor camiasında tanınan bir isimdi.

ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Çekmeköy’de bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Meriç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meriç’in vefatı, hem spor kulübünde hem de bölgede büyük üzüntüye yol açtı.