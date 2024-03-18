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Denizli son seçim anketi 2024! ALF Araştırma Denizli yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Denizli son seçim anketi 2024! ALF Araştırma Denizli yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyasi partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. 2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Denizli'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Denizli'de seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Denizli için son anketler ne diyor? İşte Denizli'de yerel seçim anketi 2024.

Denizli'deki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde çekişmenin en fazla olacağı illerden biri olan Denizli'de önde olan aday merak ediliyor. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor.  ALF Araştırma Şirketi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Denizli'ye ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Denizli anketi ne diyor? İşte Denizli 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

Denizli son seçim anketi 2024! ALF Araştırma Denizli yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi - 1. Resim

DENİZLİ SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ALF Araştırma Şirketi, Denizli için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Denizli'de 6-11 Mart tarihleri arasında seçmenin binde biri olan 2500 kişiyle yüz yüze görüşme metodu ile anket yapıldı.

DENİZLİ'DE KİM ÖNDE?

ALF Araştırma anketinde seçmenlere "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Denizli son seçim anketi 2024! ALF Araştırma Denizli yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi - 2. Resim

 

Denizli'de CHP adayı Nuri Çavuşoğlu, 41,4 oy oranıyla ankette sonuçlarında önde çıktı. AK Parti adayı Osman Zolan ise 38,6 oy oranı aldı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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