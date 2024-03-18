ALF Araştırma seçim anket sonuçları... 2024 Bursa yerel seçim son anketi

Bursa son seçim anketi 2024 sonuçları belli oldu. Bursa'da yerel seçim, belediye seçim sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Bursa'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Bursa'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Bursa için son anketler ne diyor? İşte Bursa'da yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. ALF Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Bursa'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Bursa anketi ne diyor? İşte Bursa 2024 yerel seçim anket sonuçları...

BURSA SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ALF Araştırma şirketi, Bursa için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. ALF Araştırma’nın Bursa'da 1-14 Mart tarihleri arasında bin 9700 katılımcı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde katılımcılara, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz, ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İlçe Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

BURSA'DA KİM ÖNDE?

ALF Araştırma'nın 1-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Bursa anketi sonuçlarına göre, AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde 38,4 oy oranı ile en önde. CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 37,1'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın ise yüzde 6,5'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

OSMANGAZİ, YENİŞEHİR, İZNİK VE GEMLİK ANKETİ

Bursa'nın ilçelerinde yapılan anketin araştırma sonuçları ise şöyle;