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Trabzonspor saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alabilir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ceza alacak mı? | Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçeli futbolcuların 3-2'lik Trabzonspor maçı sonrası, orta sahada kutlama yaptığı sırada ortalık karıştı. Maçın ardından kim, ne ceza alacak merak ediliyordu. Peki, Trabzonspor ceza alacak mı? Trabzonspor’un saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…

Trabzonspor ceza alacak mı? Fenerbahçeli futbolcuların 3-2'lik Trabzonspor maçı sonrası, orta sahada kutlama yaptığı sırada ortalık karıştı. Maçın ardından kim, ne ceza alacak merak ediliyordu. Peki, Trabzonspor ceza alacak mı? İşte ayrıntılar…

TRABZONSPOR CEZA ALACAK MI?

Herkesin aklında tek bir soru var. Kim, ne kadar ceza alacak? Konuyla ilgili tüm gözler yetkililere çevrilmişken, Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse konuya dair açıklamalarda bulundu. NTV'nin haberine göre; bazı Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini ifade etti.

Köse, Türkiye Futbol Federasyonu tarafındaki cezalar ve ceza hukuku tarafındaki durumlar olduğunu ve konunun 2 ayağı olduğunu söyledi.

Trabzonspor cephesine değinen Köse 'Trabzonspor bu olaylardan dolayı muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Daha önce 5 maça kadar ceza verildiğini görmüştük.' dedi.

Trabzonspor saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alabilir - 1. Resim

FENERBAHÇE NE KADAR CEZA ALACAK?

Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini söyleyen Köse 'Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir.' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alabilir - 2. Resim

1 İLA 3 YILLA YARGILANACAKLAR

Köse son olarak şunları aktardı:

'Ceza hukuku tarafındaysa 6222 sporda şiddeti önlemeye yönelik yasa var. Bu eylemler normal ceza hukukunda suç olsa da ekstra cezalar ön görülüyor. Taraftarlar sadece sahaya girdiği için 1-3 yıllar yargılanacak, bunun dışında yapmış olduğu müdahaleler veya diğer kişilerin fiziksel saldırıları gibi ayrıca cezaları olacak.'

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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