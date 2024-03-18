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Osayi - Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Egemen Korkmaz... Kaç maç ceza alacaklar?

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Spor Haberleri  / -

Dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Sahaya giren taraftarı yumruklayan Osayi Samuel başta olmak üzere, Oosterwolde, Egemen Korkmaz, Batshuayi'nin ceza alacağı iddia edildi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar spor kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

Son düdük sonrası sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli oyuncular arasında arbede yaşandı.

Kendisine doğru yürüyen maskeli bir taraftara yumruk atan Osayi - Samuel başta olmak üzere, döner tekme atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a saldıran Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz ile beraber birçok ismin ceza alabileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonrası yakın zamanda karar açıklanacak.

OSAYI SAMUEL, BATSHUAYI, OOSTERWOLDE VE EGEMEN KORKMAZ CEZA ALACAK MI?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların bir benzeri geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşanmıştı.

O dönem Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, sahaya giren bir taraftara fiziksel müdahalede bulununca kırmızı kart görüp, 1 maç men cezası almıştı.

Osayi - Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Egemen Korkmaz... Kaç maç ceza alacaklar? - 1. Resim

JOSEF DE SOUZA SADECE 1 MAÇ CEZA ALMIŞTI

PFDK tarafından yapılan açıklama Josef için şu ifadeler kullanılmıştı:

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

Osayi - Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Egemen Korkmaz... Kaç maç ceza alacaklar? - 2. Resim

BURSASPOR KALECİSİ HARUN TEKİN CEZA ALMIŞTI

Bursaspor'un eski kalecisi Harun Tekin, 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa ile oynanan bir maç sonrası sahaya giren taraftarı dövdüğü için 4 maç ceza almıştı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

BURSASPOR Kulübü sporcusu HARUN TEKİN'in, 31.03.2013 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Osayi - Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Egemen Korkmaz... Kaç maç ceza alacaklar? - 3. Resim

ÜMİT ÖZAT SAHAYA GİREN TARAFTARA KARŞILIK VERMİŞTİ

Öte yandan 2010-2011 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Ümit Özat, Manisaspor ile oynanan maç sonrası kendisine saldıran bir taraftara karşılık verince 5 maç ceza almıştı.

Osayi - Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Egemen Korkmaz... Kaç maç ceza alacaklar? - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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