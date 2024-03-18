Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çılgına döndü: 'Fenerbahçe kurum, şahıs, kimi dersen herkesi yenmiştir'

Süper Lig'in 30.hafta maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası kavga çıktı. Trabzonsporlu taraftarların sahaya atlaması sonrası gelişen olaylar, Avrupa basınında dahi geniş yankı buldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, 3-2 Fenerbahçe'nın üstünlüğüyle biten maç sonrası 'Bugün Fenerbahçe kurum, şahıs, kimi dersen herkesi yenmiştir' diyerek maçı yorumladı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında 3-2'yle kazandığı 3 puan sonrası ortalık karıştı. Fenerbahçeli futbolcuların orta sahada kutlama yaptığı sırada, Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya atladı ve kutlama yapan futbolcuları saldırdı. Futbolcular da karşılık verince olaylar büyüdü. Yaşanan olaylar hem Türkiye hem Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken pek çok isim de tepki gösterdi.

O isimlerden biri de ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'di. Dilmen hem olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hem de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SU MAÇ YORUMLANIR MI ALLAH AŞKINA?"

'Şu maç yorumlanır mı Allah aşkına? Maç mı oynandı yani. Üzücü. 2024 yılındayız, çok şey gördüm ama mıntıka temizliği yapan futbolcu yeni gördüm.' diyerek söze başlayan Dilmen, Batshuayi'nin TFF, MHK, Halil Umut Meler ve triosunu kurtardığını belirtti.

'BUGÜN FENERBAHÇE HERKESİ YENDİ'

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'nin hem oyun hem mental anlamda ayakta kalmasının çok değerli olduğunu söyleyen Dilmen 'Bugün Fenerbahçe kurum, şahıs veya kimi dersen herkesi yenmiştir Fenerbahçe. Bugün 2-2 de bitmiş olsa benim için kazanmış olan bir Fenerbahçe vardı.' şeklinde konuştu.

'BERABERE KALMIŞ OLSAYDI BU İŞ BİTERDİ'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki geri dönüşü sonrası mental hazırlığın zor oluduğunu ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında berabere kalması durumunda şampiyonluk yarışından kopacağını belirtti.

Şampiyonluk yarışınında RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kaldığını söyleyen Dilmen şu ifadeleri kullandı:

'Şöyle gidelim; 18 puan alsın Fenerbahçe (Galatasaray maçına kadar) yine de işi bitiremez. 5-6 puan kaybetmesi lazım Galatasaray’ın. Şimdi 2 maç berabere kalma ya da 1 berabere kalıp 1 mağlup olma lüksü de var Galatasaray’ın. Sonuçta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kaldı şampiyonluk yarışı'

'ALLAH'A ISMARLADIK' DİYECEKSİN

Hakem Halil Umut Meler'e de değinen Dilmen, maçın iptal olması gerektiğini belirterek 'İlk yarı bir uyarı, ikinci yarı bir uyarı. Hala devam ediyorsa gireceksin soyunma odasına 'Hadi Allah'a ısmarladık' diyeceksin" ifadelerini kullandı.