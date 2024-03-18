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Haberler > Spor > FIFA Başkanı Infantino'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama: 'Kabul edilemez! Hesap vermeye çağırıyorum'

FIFA Başkanı Infantino'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama: 'Kabul edilemez! Hesap vermeye çağırıyorum'

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FIFA Başkanı Infantino&#039;dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama: &#039;Kabul edilemez! Hesap vermeye çağırıyorum&#039;

Spor Haberleri  / -

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maç sonrası, sahaya inen taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmış, istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştı. Konuya dair bir açıklama da FIFA Başkıanı Gianni Infantino'dan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası FIFA Başkıanı Gianni Infantino, bir açıklama yaptı. Sorumluları hesap vermeye davet eden Infantino, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açıklamaları şöyle:

KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

'Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez.

Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim, futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır.

SORUMLULAR HESAP VERMELİ

İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."

Düzenleyen:  - Spor
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