Türk sinemasının ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Kamuran İnselel'den acı haber geldi. Uzun yıllar boyunca birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu, 88 yaşında hayatını kaybetti. Kamuran İnselel kimdir, neden öldü soruları ise acı haberin ardından gündeme getirildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören İnselel'in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Peki Kamuran İnselel kimdir, neden öldü, hangi yapımlarda rol aldı? İşte Kamuran İnselel'in hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Kamuran İnselel kimdir, neden öldü? İnselel 88 yaşında hayatını kaybetti

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

Kamuran İnselel, 1938 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde sinema, televizyon ve video filmlerinde çok sayıda karakteri canlandırdı.

Yeşilçam döneminin tanınan isimlerinden biri olan İnselel yardımcı karakterlerdeki başarılı performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Kariyeri boyunca farklı türlerde birçok yapımda rol alan sanatçı, hem dram hem de aile temalı projelerde ekran karşısına çıktı.

Kamuran İnselel kimdir, neden öldü? İnselel 88 yaşında hayatını kaybetti

KAMURAN İNSELEL NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre Kamuran İnselel, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta rahatsızlığının ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Kamuran İnselel, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmazken, uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Kamuran İnselel kimdir, neden öldü? İnselel 88 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncunun vefat haberi Film-San Vakfı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayımladı.



Kamuran İnselel kimdir, neden öldü? İnselel 88 yaşında hayatını kaybetti

KAMURAN İNSELEL HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Kamuran İnselel Kızkaçıran, Memleket Meselesi, Derdest, Falimda Güzel Bir Kız Var, Sevdaların Ölümü, Zirvenin Bedeli, Devrim Gecesi, Sefiller, Yapayalnız, Teyzem ve Sessiz Ölüm gibi yapımlarda rol aldı.

2016 yılında vizyona giren Kızkaçıran filminde "Kamuran" karakterini canlandıran sanatçı, Memleket Meselesi filminde "Leyla Nine" rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2008 yılında yayımlanan Derdest dizisinde de rol alan İnselel, kariyerinin farklı dönemlerinde sinema ve televizyon projelerinde aktif olarak yer aldı.

1980'li yıllarda Sefiller, Yapayalnız, Teyzem ve Devrim Gecesi gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında gösteriliyordu.

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