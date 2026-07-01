Usta oyuncu Kamuran İnselel'den sevenlerini hüzne boğan haber geldi. Türk sinemasının ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden olan 88 yaşındaki İnselel'in, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Kamuran İnselel, geçtiğimiz hafta rahatsızlığının artması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen usta oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ DUYRUDULAR

İnselel'in vefat haberi, sinema dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Usta oyuncu Kamuran İnselel 88 yaşında hayatını kaybetti

Sanat hayatı boyunca birçok projede yer alan Kamuran İnselel'in vefatı, meslektaşları ve hayranları arasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Usta oyuncunun cenaze törenine ilişkin detaylar ise henüz netleşmedi.



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