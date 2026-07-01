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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ara sokaktan caddeye aniden çıkan kapalı kasa kamyonete çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkıp devrilen motosikletiyle birlikte sürüklenerek yaralandı. Korkutucu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şans eseri kazayı hafif atlatan motosiklet sürücüsü tedavisini yaptırmak üzere kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

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