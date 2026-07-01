İzmir’de 11. sınıfta görme yetisini kaybeden 25 yaşındaki Kardelen Tezcan, annesinin desteğiyle üniversiteden mezun oldu. 4 yıl boyunca kızıyla derslere giren Ebru Tezcan “Kardelen önce pes etti ama ben bu yolda Kardelen’e inandım. Her şeyi başardık, bunu da başaracağız dedim” diye konuştu. Mezuniyet heyecanını yaşayan Kardelen ise “Üniversite hayatına atıldıktan sonra pes etmemeyi öğrendim. Hocalarım bana her zaman inandı” dedi.

18 yaşındayken bulanık görme şikayetiyle başvurduğu hastanede, sol gözünde retina ayrılması tespit edilen ve görme işlevini kaybeden 25 yaşındaki Kardelen Tezcan annesi Ebru Tercan ile kalpleri ısıtan bir başarıya imza attı.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Kardelen Tezcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Dersler zorlanan Kardelen’in annesi Ebru Tercan dört yıl boyunca üniversite sıralarında kızının yanında yer alarak, ders notlarını tuttu, sınavlara hazırlanmasında kızına yardım etti.

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FEDAKAR ANNE VE AZİMLİ KARDELEN

Kardelen, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden annesinin desteğiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde fedakar anne ve azimli Kardelen duygusal anlar yaşattı.

“HER ŞEYİ KELİME KELİME ÖĞRENDİK”

Kızının süreçte çok zorlandığını belirten anne Tezcan şöyle konuştu:

Kardelen doğuştan görme engelli olmadığı için dinleyerek anlamayı ve öğrenmeyi bilmiyorduk. Not tutmakta çok ciddi sorunlar yaşadık. İlk başladığımızda sınavlara çalışırken cümle cümle ya da paragraf paragraf çalışamıyorduk. Ezber yaparken her şeyi kelime kelime öğrendik. O kadar zor bir süreçti ki Kardelen önce pes etti, yapamayacağını düşündü. Ancak ben arkasından destekleyerek 'Her şeyi başardık, bunu da başaracağız' dedim. Ben sadece Kardelen'e inandım bu yolda, bu süreç bana da çok şey kattı.

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“PES ETMEMEYİ ÖĞRENDİM”

Gözlerini sonradan kaybetmenin acı bir durum olduğunu belirten Kardelen Tezcan ise “Dört yıl önceki Kardelen'i düşünüyorum, yeri geldi pes etti ama üniversite hayatına atıldıktan sonra pes etmemeyi öğrendim. Hocalarım bana her zaman inandı ve desteklerini hiç esirgemedi. Annem ilk önce benimle derslere girmiyordu. Daha sonradan not tutmakta ve ses kayıtlarını dinlemekte zorlandığım için bölüm başkanımızın da desteğiyle derslere girip not tutmaya başladı. Annemin derslere girmesiyle daha büyük bir başarı sağladım, bu durum bana büyük bir güç kattı. Babamın, kardeşimin, diğer aile üyelerimin ve arkadaşlarımın da desteğini es geçemem” dedi.

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