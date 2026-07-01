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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kask takmayan ve plakasız bir motosiklet kullanan kural tanımaz sürücü, akan trafikte motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak hem kendi canını hem de trafik güvenliğini açıkça tehlikeye attı. Amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, tek teker üzerinde tehlikeli manevralar yapan şahsın bununla da yetinmeyip kırmızı ışıkta geçerek gözden kaybolduğu ve art arda kural ihlallerine imza attığı görüldü.

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