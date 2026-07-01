CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla açılan ceza davası 16 Eylül'e ertelendi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla açılan ceza davası, bugün Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başladı.

Kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan dava 16 Eylül'e ertelendi.

ADEM SOYTEKİN DİNLENDİ

Duruşmada bugün İBB yolsuzluk davasının sanıkları arasında yer alan Adem Soytekin dinlendi. Duruşma yaklaşık 2 saat sürdü.

Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini talep etti. 7. duruşmada görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ tanık olarak dinlenecek.

İMAMOĞLU DA YARGILANIYOR

Öte yandan davada; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanıyor. Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti. Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu.

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.

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