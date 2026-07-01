Avrupa'da art arda ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün İstanbul dahil birçok kentte hissedilen sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Uzman isimler öğle saatlerine dikkat çekerek çocuk ve yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara uyarılarda bulundu.

Avrupa sıcaktan kavrulurken art arda yaşanan ölümler büyük şoka neden oldu. Aynı sıcak hava dalgası, bugün de Türkiye'ye giriş yaptı.

HİSSEDİLEN 40 DERECE!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, 33 derece olacağını duyurdu. Ancak bu sıcaklığın nem ve hissedilenle birlikte 40 derece olacağı belirtildi.

Bu saatlere dikkat! İstanbu'da 40 derece hissedilecek, uzmanlar 3 grubu işaret etti

"ÇOCUK VE YAŞLILARI, HASTALARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da uyarılarda bulunarak; "Nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da hassas bünyeli olan kişileri, çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları çok rahatlıkla etkileyebilecek bir hava sıcaklığıdır. Hissedilen sıcaklık şöyle bir şey, dışarı çıktığınızda üzerinizdeki buharlaşması gereken o nemli his sizin üzerinizde buharlaşamıyor. O nemli yapışkan his hiçbir zaman kaybolmuyor, vücudunuzdaki nem atmosfere karışamıyor çünkü atmosfer neme doymuş vaziyette. Bu nedenle vücut üzerindeki hissedilen sıcaklık çok daha fazla oluyor. O yüzden tehlikeli bir hava var" dedi.

Bu saatlere dikkat! İstanbu'da 40 derece hissedilecek, uzmanlar 3 grubu işaret etti

Öte yandan Meteoroloji'nin yurt geneli için tahminleri şu şekilde:

Çanakkale çevreleri ile kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu saatlere dikkat! İstanbu'da 40 derece hissedilecek, uzmanlar 3 grubu işaret etti

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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