Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stokholm’deki büyükelçilik yerleşkesinin kırmızı boya ve sahte patlayıcılar taşıyan insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını açıkladı.

Rusya'nın Stokholm Büyükelçiliği binası ve diplomatik misyon arazisi, sabaha karşı koordineli hareket eden iki dron tarafından saldırıya uğradı.

İHA'lardan birinin elçilik arazisine kırmızı boya dolu bir kap bıraktığını bildiren Rus yetkililer, asıl alarm durumunun ise üzerine sahte patlayıcı düzenek monte edilmiş ikinci drone'un büyükelçilik ana binasının hemen yakınına düşmesiyle yaşandığını aktardı.

Rus Büyükelçiliği'ne dron saldırısı!

MOSKOVA "AÇIK BİR SİNDİRME GİRİŞİMİ, İŞLEMEZ!" DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elena Teslova tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının tesadüf olmadığı ve doğrudan elçilik personelinin can güvenliğini tehdit ettiği duyurdu. "Bir quadcopter diplomatik misyon arazisine kırmızı boya attı. Üzerine sahte bir patlayıcı cihaz yerleştirilmiş ikinci bir drone ise binamızın hemen dibine düştü. İkinci olay, bunun sadece basit bir provokasyon değil, Rus misyonu çalışanlarını sindirmeye yönelik açık ve planlı bir girişim olduğunu göstermektedir. İsveçli yetkililere ve bu arkasındaki odaklara net olarak söylüyoruz: Bu kirli yöntemleriniz Rusya karşısında asla işe yaramayacak." dedi.

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Açıklamada, Stokholm'deki Rus diplomatik varlığına yönelik bu tür saldırıların son iki yılda sistematik bir hal aldığı ancak İsveç kolluk kuvvetlerinin olayları sadece kayıt altına almakla yetindiği belirtildi. Moskova, ev sahibi ülkelerin yabancı elçilikleri korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’ni öne sürerek İsveç’i uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı:

"İsveç polisi son iki yılda meydana gelen düzinelerce saldırıya ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydetmemiştir. İsveç, kendi topraklarındaki yabancı misyonların güvenliğini sağlayamayarak yükümlülüklerini ihlal etmektedir. Rus diplomatik misyonuna yönelik muhtemel yeni saldırıların ve bunların doğuracağı ağır sonuçların tüm sorumluluğu doğrudan İsveç tarafına ait olacaktır."

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